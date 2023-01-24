صادم/جريمة مروعة: يقتل والدته وأشقائه الثلاث..#خبر_عاجل

قتل شاب كان تحت تأثير المخدرات، والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص، اليوم الثلاثاء، في جنوب العراق الذي تحوّل الى معبر مهم للمهربين، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية.

وقال مصدر مسؤول مفضل عدم كشف هويته، إن “الشاب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه”.

وأوضح أن الجريمة وقعت بعد “منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران”.

وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان قد اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر ذاته.

ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير المخدرات.

وكالات