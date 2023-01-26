عاجل: وفاة مهاجرين وإنقاذ العشرات في غرق مركب حرقة قرابة السواحل الليبية..

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبية مساء الأربعاء، إن 8 أشخاص على الأقل توفوا بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة الساحل الليبي، مضيفة أنه جرى إنقاذ نحو 100 شخص.

وانجرفت الجثث إلى الشاطئ بالقرب من بلدة القره بوللي الليبية على بعد 40 كيلومترا شرق طرابلس، بعد غرق القارب الثلاثاء.

وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا زاد منذ جائحة “كوفيد-19” لكنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في عامي 2014 و2015.

ووفقا للهلال الأحمر الليبي، الذي يتولى عمليات البحث والإنقاذ، فإن شهودا قالوا إن ما يقرب من 150 شخصا تكدسوا على متن القارب آملين في الوصول إلى إيطاليا.

وكانت طائرة تابعة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية قد رصدت القارب في البحر، وأطلقت نداءات استغاثة.

وتمكنت سفينة “أوشن فايكنغ” من إنقاذ العشرات ولكنها أرسلت بعثات أيضا للبحث عن المهاجرين المفقودين لساعات دون جدوى.

وأعربت المنظمة عن أسفها لأن “زورقي دورية ليبيين كانا في المنطقة غادرا دون الاستجابة لطلب المساعدة في عملية البحث”.

رويترز