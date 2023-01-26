القصرين: تهاطل كميات متوسطة من الثلوح بشمال الولاية

سجلت معتمديات تالة وحيدرة والعيون وبعض مناطق معتمدية فوسانة، شمال ولاية القصرين، مساء أمس الإربعاء ، تهاطل كميات متوسطة من الثلوج، لم تتسبب في إنقطاع الطرقات أو عزل المواطنين.

ورغم ما رافق هذه الثلوج من انخفاض شديد في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية ، فقد كانت مصدر بهجة وفرح في صفوف الفلاحين والمواطنين على حدّ السواء، نظرا للإنحباس الطويل للأمطار، حيث عبر عدد منهم صباح اليوم الخميس في تصريحات متطابقة لصحفية (وات) عن فرحتهم واملهم في أن تواصل الهطول لتروي ضمأ أراضيهم القاحلة وتعيد لها اخضرارها.

وتحسبا لأي طارئ، تبقى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بالقصرين مع اللجان المحلية بكافة المعتمديات في حالة تأهب تام و إنعقاد دائم للضمان التدخل السريع والناجع عند الضرورة، وفق ما أكده معتمد تالة جوهر الشعباني ومعتمد العيون فريد ربيع ل(وات).

يشار الى أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بتالة، وضعت منذ مساء أمس وإلى اليوم، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17، التجهيزات اللازمة لمسح الطرقات وفتحها في الابان عند ارتفاع سمك الثلوج لتجنب تعطيل حركة المرور، كما ركزت دورية أمنية لتسهيل حركة السير خاصة وأن الثلوج تعود من حين لآخر للهطول مع هبوب قوي للرياح.