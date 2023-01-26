عاجل: هذا ما قرره القضاء في قضية نور شيبة وسهيل بالرّاضية

قررت هيئة الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس ” حلّ المفاوضة” والتمديد للتصريح بالحكم الى جلسة يوم 5 أفريل القادم وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهات استهلاك مادة مخدرة والحيازة بنيّة الاستهلاك المتهم فيها الفنان نور شيبة واللاعب الدولي السابق سهيل بالرّاضية وفق موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية راجعة من محكمة التعقيب والتي نقضت الحكم الاستئنافي السابق القاضي بسجن نور شيبة وسهيل بالرّاضية مدة عام واحد وغيابيا ثلاث سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق ابن حارس دولي سابق في كرة القدم وفنانة استعراضية.