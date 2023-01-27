قفصة-تشريعية: التصريح ب 83 نشاطا دعائيا طيلة فترة الحملة الإنتخابية للدور الثاني من إنتخابات عضوية مجلس النواب بدوائر الولاية

إتّسم اليوم الجمعة، وهو اليوم الختامي للحملة الإنتخابية الخاصة بإنتخابات الدّور الثاني لعضوية مجلس النواب بدوائر ولاية قفصة، بتنوّع وتعدّد الأنشطة الدعائية التي قام بها المُترشّحون الثمانية لهذا الإستحقاق، في سعي منهم لنيل ثقة الناخبين وكسب أصواتهم يوم الإقتراع المُقرّر بعد غد الأحد.

وتركّزت هذه الأنشطة التي توزّعت على دائرة قفصة الجنوبية ودائرة الرديف وأمّ العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر ودائرة القطار وبلخير والسند ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش، على تحرّكات ميدانية للمترشّحين وأنصارهم والإتصال المباشر بالناخبين والناخبات وتوزيع مطوياتهم الدعائية بالإضافة إلى مواكب للسيارات وبعض الإجتماعات العامّة الإنتخابية لدعوة الناخبين إلى التوجّه بكثافة للتصويت.

وبأنشطة اليوم الإختتامي لهذه الحملة التي إنطلقت منذ يوم 16 جانفي الجاري، يكون المترشّحون بدوائر ولاية قفصة قذ أنجزوا طيلة فترة الحملة 83 نشاطا دعائيا غلب عليها التواصل المباشر بالناخبين في مدن وقرى كل دائرة من الدوائر الإنتخابية الأربع.

من جهة اخرى، أفادت المكلّفة بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة حنان بوعلاّق، أن فرق مراقبة الحملة الإنتخابية بدوائر ولاية قفصة لم يرصدوا منذ إنطلاق الحملة وإلى يوم أمس الخميس، سوى مخالفة ميدانية واحدة تمثّلت في قيام مُترشّح بدائرة قفصة الجنوبية بنشاط دعائي غير مُصرّح به لدى الهيئة الفرعية.

وعلى صعيد الإستعدادات ليوم الإقتراع لهذا الإستحقاق الإنتخابي، وحسب رئيس الهيئة الفرعية بقفصة محمد الشريف، فإنّ كل الإستعدادات اللوجيستيكية المادية منها والبشرية قد تمّ ضبطها من أجل إحكام تنظيم هذه الإنتخابات، مضيفا أن الهيئة ستقوم غدا السبت مع عناصر الجيش والأمن الوطنيين بتوزيع المواد الإنتخابية على مراكز الإقتراع، وأنّ كل أشغال توضيب قاعة تجميع النتائج قد إنتهت.

وتنافس طيلة فترة هذه الحملة ثمانية مُترشّحين للدّور الثاني من إنتخابات عضوية مجلس النواب بالدوائر الإنتخابية بولاية قفصة، على أن ينتخب ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر يوم الأحد المقبل، عضوا واحدا من بين المُترشّحين الإثنين عن كلّ دائرة، ليُمثّلهم في مجلس نواب الشعب القادم، ليكون بذلك عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.

ويبلغ عدد الناخبين المرسّمين بولاية قفصة، حسب آخر تحيين للسجل الإنتخابي، 281 ألفا و 701 ناخب وناخبة موزّعين على 179 مركز إقتراع تضمّ كلّها 377 مكتب تصويت.