بورصة تونس تنهي مداولات الاثنين على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس مداولات، الاثنين، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 42ر0بالمائة، ليدرك مستوى 26ر8315 نقطة وسط حجم مبادلات ضعيف لم تتجاوز قيمته 9ر1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، قائمة الارتفاعات، ليتطور سعره بنسبة 4 بالمائة وليقفل عند مستوى 400ر4 دينار، ولينهي المداولات في حدود 9 آلاف دينار.

وتطور سهم مجمع دليس القابضة بدوره، بنسبة 5ر3 بالمائة ولينهي الحصة على سعر 900ر11 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 36 ألف دينار.

وكان سهم استري للتامين الاسوا حظا خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 5ر4 بالمائة ويختتم الحصة على سعر 420ر47 دينار، دون تسجيل أي مداولات.

وتموقع سهم بنك الاسكان في خانة الأسهم الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4ر4 بالمائة من قيمته ويقفل على سعر 750ر13 دينار، وسط مبادلات بقيمة 47 ألف دينار.

وصنف سهم شركة صنع المشروبات بتونس ضمن الأسهم الأكثر تبادلا خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 419 ألف دينار، وليختتم الحصة على تراجع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة وسعر 600ر14 دينا