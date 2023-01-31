مركز رعاية المسنين بباجة يفتح أبوابه قبل حلول شهر رمضان القادم في حلّة جديدة

يفتح مركز رعاية المسنين بباجة أبوابه، من جديد، قبل حلول شهر رمضان القادم وذلك بعد عامين من انطلاق أشغال البناء والتهيئة، لتوسعته وزيادة طاقة استيعابه بـ 44 سريرا إضافيا منها 24 سريرا للنساء.

وأوضحت وزارة الأسرة والمرأة وكبار السنّ، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنّ جملة الاعتمادات المخصصة لأشغال بناء وتجهيز مؤسسة رعاية كبار السنّ بباجة فاقت 2.5 مليون دينار، وأنّ هذه المؤسسة الجديدة ستفتح أبوابها قبل حلول شهر رمضان القادم بعد أن شارفت أعمال التهيئة على النهاية.

وقد شرعت الوزارة منذ مستهلّ السنة الجارية في تجهيز وتأثيث مؤسسة رعاية المسنين بباجة خاصّة بأثاث وحدات الحياة والغرف وبمعدّات رياضيّة ولوازم طبخ ومرافق خدماتيّة وفق أرقى مواصفات الجودة.

يُذكر أنّ الوزارة ستُحدثُ خلال فترة مخطط التنمية 2023-2025 مؤسسات جديدة لرعاية كبار السنّ بكل من ببلاريجيا -جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار.