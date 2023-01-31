المنستير: إحالة أربعة أشخاص على القضاء بتهمة توزيع أموال للتأثير على الناخبين

قررت النيابة العمومية أمس إحالة أربعة أشخاص بحالة سراح على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير لمقضاتهم من أجل خرق الصمت الانتخابي وعيّنت لهم جلسة بتاريخ 26 أفريل 2023 وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.

وكان رئيس مركز الحرس الوطني بمنزل حياة بمعتمدية زرمدين بولاية المنستير تلقى بتاريخ 29 جانفى 2023 مكالمة هاتفية مفادها بأنّ سيارة سوداء اللون معدّة للكراء يتولى سائقها بمنطقة المزاوغة بمعتمدية زرمدين توزيع الأموال لحث المواطنين على انتخاب أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية زرمدين -بني حسان حسب الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.

ووقع رصد السيارة المذكورة وبمطالبة سائقها بالوثائق أفاد بأنّ السيارة وقع كراؤها من قبل أحد أقارب مترشح عن الدائرة الانتخابية زرمدين-بني حسان. وبتفتيش السائق وقع العثور معه على مبلغ مالي قدره 950 دينارا. وتبيّن بالبحث في الموضوع تواجد شخصين آخرين لهما صلة بالشخص الأوّل وبتفتيش أحدهما وجدوا لديه ألفا و500 دينار. ونفى جميع المشتبه بهم علاقتهم بتوزيع الأموال للتأثير على الناخبين.

وحرر أعوان مركز الحرس الوطني بمنزل حياة محضرا في الغرض وأحالوه إلى النيابة العمومية حسب ذات المصدر القضائي .