مدينة العلوم بتونس توقع اتفاقية إطارية مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لتكوين أعوانها



أمضت مدينة العلوم بتونس، اليوم الأربعاء بمقرها بتونس، اتفاقية إطارية مع المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لتكوين نحو 279 عون وملحق بالمدينة، في عدة اختصاصات طبقا للحاجيات لتحسين المردودية المهنية وتطوير خدمات المؤسسة.

وأوضح مدير عام مدينة العلوم بتونس، فتحي زقروبة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم بمقتضى الاتفاقية الاطارية الرامية إلى تعزيز أعوان كفاءات مدينة العلوم ومهاراتهم المهنية وفتح آفاق تدرجهم المهني، دراسة وتحديد مجالات التكوين على امتداد ثلاث سنوات على أن يتبعها ابرام اتفاقيات خصوصية حسب مجالات التكوين.

وقد رصدت اعتمادات مالية للاتفاقية الاطارية والاتفاقيات الخصوصية بقيمة 100 ألف دينار، وفق زقروبة.

ولفت إلى أن تحسين المردودية المهنية يتنزل في اطار دعم نشر الثقافة العلمية لفائدة مختلف الفئات المجتمعية والشرائح العمرية، وذلك حسب المعايير الدولية، كما سيعود مسار التكوين بالفائدة على المواطن من خلال النهوض بمكتسباته وبناء مجتمع المعرفة الذي ينتج عنه خلق الثروة وتنمية التشغيلية.

وأضاف زقروبة أن من بين أهداف الاتفاقية كذلك تأهيل الأعوان على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمدينة العلوم للفترة 2022-2025 والعمل على إحداث مؤشرات كمية وكيفية في صناعة المحتوى حسب الحاجيات وتحسين تقنيات الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات والشركاء للرقي بالثقافة العلمية.

من جهتها، بيّنت المديرة العامة بالنيابة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، سناء درمول، في كلمتها خلال موكب التوقيع، أهمية رأس المال البشري بالنهوض بالمؤسسة، لافتة إلى أن الاتفاقية ستساعد على تحسين المردودية المهنية.

ولفتت إلى المركز سيشارك خبرته في تكوين الاطارات التي راكمها مع المدينة من أجل ترشيد وحوكمة الموارد المالية.