سعيد تدخل لاعادة البث لإذاعة شمس أف ام..وهذا ما أوصى به..

أفاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية وكالة تونس افريقيا للانباء، مساء اليوم الاربعاء، بأن عودة بث اذاعة “شمس اف ام” بصورة عادية تم باذن من رئيس الدولة للمصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

ووفق المصدر فإن قرار قطع الارسال الذي تمّ اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ” لا علاقة له بحرّية التعبير إطلاقا” بل إنه ” يتعلّق بالمتخلّدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تمّ إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى موفّى شهر جانفي المنقضي.

وسيتمّ العمل حسب المصدر نفسه “على تسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة “شمس أف أم” أو بالنسبة إلى العاملين فيها”.

وتم قطع بث اذاعة “شمس اف ام” اليوم لنحو ساعة تقريبا ثم تمت اعادته لاحقا.

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، ذاكر البكوش، في تدخل اذاعي له ضمن احد برامج هذه الاذاعة أن قطع البث “لم يكن قرار مفاجئا” و أن المكلفة بتسيير هذه المؤسسة كانت على علم بذلك، مضيفا في السياق نفسه أن إعادة البث لشمس أف أم “يأتي في إطار إعطاء مهلة لتسوية وضعيتها”، حسب تعبيره.