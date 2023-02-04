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إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر الارهابي المفتش عنه..

2023/02/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أفادت وزارة الداخلية، بأنّ وحدات الحرس الوطني، تمكّنت فجر اليوم السبت، من إلقاء القبض على المدعو عمر بن محمد بن عمر جعفر، المورّط في قضيّة عدلية ذات صبغة إرهابية، والذي كانت طالبت في وقت سابق بالإبلاغ عنه، عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده.

 

وتوجهت الوزارة، في بلاغ لها، بالشكر الى المواطنين الذين تفاعلوا معها، وساهموا في توفير المعلومات التي ساعدت في عملية إيقاف المفتش عنه.

وكانت وزارة الداخليّة، أصدرت بتاريخ 31 جانفي الماضي، بلاغا يتعلق بالإبلاغ الفوري عن المدعو “عمر بن محمد بن عمر جعفر” ، يحمل الجنسية التونسية، ومولود في 10 فيفري 1986، ويشتغل كعامل يومي، ويقطن بنهج المنجي سليم بمعتمدية رفراف من ولاية بنزرت.

 

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