متابعة/جريمة زغوان المروعة: وزارة الأسرة والمرأة على الخط..

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الإثنين 06 فيفري 2023 بلاغا أفادت من خلاله أن الطفل البالغ من العمر 9 سنوات شقيق الفتاة القاصر ضحيّة جريمة القتل التي جدّت يوم الجمعة 3 فيفري 2023 بمنطقة المقرن من ولاية زغوان، هو محلّ متابعة مباشرة من قبل المندوب الجهوي لحماية الطفولة، ومتعهّد به نفسيّا طبقا للإجراءات المعمول بها للغرض تحقيقا لمصلحته الفضلى.

وأكدت الوزارة أنه على إثر إذن قاضي التحقيق بالقبض على أم الضحيّة تمّ إبقاء ابنها القاصر لدى العائلة التي تمسكت بحضانته، علما وأن والده متوفى.

وستتولى الأخصائيّة النفسانية بزغوان لقاء هذا الطفل اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 في إطار مواصلة التعهّد النفسي به.

كما سيتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة استكمال التنسيق مع قاضي الأسرة لاتّخاذ التدابير المناسبة حماية للمصلحة الفضلى لطفل التسع سنوات.