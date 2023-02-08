رئاسة الحكومة تصدر بلاغ هام للتونسيين..

وجهت رئاسة الحكومة التونسية وبإذن من رئيس الجمهورية، الدعوة إلى كافة التونسين لاسيما المقيمين بالخارج، إلى التبرع لفائدة جرحى الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين الشقيقتين سوريا وتركيا.

وتحوّل التبرعات المالية إلى الحساب الجاري للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

RIB:10113108000707078855

IBAN:TN59 10113108000707078855

SWIFT/BIC:STBKTNTT

وتتوجه التبرعات العينية (أغدية وأغطية وأدوية ومواد اسعافية) إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء 1 نهج المؤازرة (على نهج آلان سافاري) ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الإجتماعي بكافة ولايات الجمهورية.