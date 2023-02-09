وزير التربية يوصي بضرورة تعميم أنشطة الابتكار وتصميم الهوية البصرية

أوصى وزير التربية محمد علي البوغديري، خلال اشرافه على اختتام الورشة الوطنية لابتكار وتصميم الهوية البصرية الخاصة بالمدارس الإعدادية التقنية “استكشف” بضرورة تعميم أنشطة الابتكار وتصميم الهوية البصرية المساهمة في نحت ملامح جيل متطلع إلى مستقبل أفضل.

وتهدف هذه الورشة، التي نظمتها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الجميلة ومكتب اليونيسيف بتونس أيام 6 و 7 و8 فيفري الجاري بمدينة الحمامات، بالخصوص الى تشريك أكبر عدد من المنتمين إلى المؤسسات لتعليمية المعنية في تصميم هوية بصرية مبتكرة وجذابة تعبر عن تطلعاتهم وتحمل رؤيتهم حول المدرسة التي ينشدون وتعزز مكانة التعليم التقني كرافد من الروافد التعليمية ومسار نجاح وتميز لذوي الميولات التطبيقية

وواكب محمد علي البوغديري خلال هذه الورشة، التي حضر أعمالها تلميذ عن كل مدرسة إعدادية تقنية، تقديم التلاميذ لمختلف أعمالهم وشرح مقاصدها ورموزها وأتاح لهم فرصة التعبيرعن مشاغلهم وتطلعاتهم في نقاش ثري وبناء قبل تسليمهم شهائد شكر وتقدير لما بذلوه من مجهودات ولما أبدوه من انضباط

كما تولى الوزير خلال هذه الورشة، تكريم الإطار التربوي الذي سهر على إنجاح هذه التظاهرة لما أبدوه من حسن استعداد وحرفية