هيئة السوق المالية تمنح تأشيرتها لورقة العمل الخاصّة بإصدار الصندوق المشترك للتوظيف المخاطر



أعلنت هيئة السوق المالية، الجمعة، عن منحها، بتاريخ 15 فيفري 2023، تأشيرتها لورقة العمل الخاصّة بإصدار الصندوق المشترك للتوظيف المخاطر (FCPR CAPITAL RETOURNEMENT) والاستفادة من تمشيّات مخففة.

وللتذكير فقد تولت هيئة السوق المالية إعطاء، منذ 20 ديسمبر 2022، موافقتها لإحداث هذا الصندوق، الذّي تولّت شركة MAXULA GESTION والبنك الوطني الفلاحي إطلاقه.

ويتوفر الصندوق المشترك للتوظيف المخاطر على أموال بقيمة 10020000 دينار موزّعة على 10000 حصّة أ بقيمة إسميّة في حدود 1000 دينار و20 حصّة ب بقيمة إسميّة ب1000 دينار لكل حصّة. ويخضع الصندوق لمجلّة مؤسّسات التوظيف الجماعي المنقح بقانون عدد 2001-83 المؤرّخ في 24 جويلية 2001.