صادم: يفتك سيارة “تاكسي” باستعمال “شاقور” ويلوذ بالفرار..!!

تقدّم سائق سيارة أجرة “تاكسي” إلى مقر مركز الإستمرار بالزهراء للإعلام عن تعرضه إلى افتكاك سيارته من قبل “حريف” تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض كبير الحجم والتوجّه إلى وجهة غير معلومة.

وقد تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف، و بتعميق التحريات أمكن التعريف بهوية المظنون فيه بعد عرض صورته على المتضرر الذي تعرف عليه من الوهلة الأولى، ليقع إدراجه والسيارة بالتفتيش.

وقد عمد المعني في تنقلاته إلى عدم الإمتثال إلى الدوريات الأمنية، ليتم القبض عليه بجهة قرمبالية بالتعاون مع الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرمبالية بعد أن تم حجز السيارة المذكورة والآلة الحادة التي استعملها المعني في عملية السلب.

كما تقدم مواطن آخر سائق سيارة أجرة تاكسي ليبلّغ عن تعرضه من قبل نفس الشخص إلى عملية مشابهة غير أن الجاني لم يتمكن من سرقة السيارة واكتفى بسلب أمواله تحت طائلة التهديد وتهشيم بلور السيارة ثم لاذ بالفرار. وبالتحري مع ذي الشبهة اعترف بما نُسب إليه، وهو محل تفتيش من أجل “سرقة سيارة” استغلها في القيام بعملية سلب مبلغ مالي قدره 700 دينار من لدى عامل بمحطة بنزين.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.