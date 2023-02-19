نشرة استثنائية للوضع الجوي لصباح الغد..#خبر_عاجل

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوّي، اليوم الأحد، بأنّ الوضع الجوّي سيكون هذه الليلة وصباح غد الاثنين، ملائما لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية للبلاد.

وأضاف المعهد في بلاغ له، أنّه من المنتظر أن يكون الضباب كثيفا، خاصة بالمناطق الساحلية وبالمنخفضات، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 200 متر.

ومن المنتظر أن يتقشّع هذا الضّباب تدريجيا، بداية من الساعة التاسعة من صباح الإثنين.

يُذكر أن الطقس يتميّز هذه الليلة بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي في وقت سابق اليوم الأحد .

كما ينتظر أن تتراوح درجات الحرارة بين 10 و14 درجة.