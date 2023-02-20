عاجل: زلزال جديد في تركيا..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد بقوّة 6.4 و 5.8 درجات على مقياس ريشتر.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، قد أفاد قبل ساعات بأنّ “ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم”، مضيفاً أنه “لا داع للقلق من ارتفاع مستوى البحر”.

وضرب زلزال مزدوج بقوة 6.4 و5.8 درجات جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية مساء اليوم، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق. وقد أدى الزلزال إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا حيث كانت مركز الزلزال الجديد.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال. وقد أفيد عن انهيار عدد من المباني التي كانت آيلة للسقوط بفعل الزلزال السابق. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع قتلى.

وكالات