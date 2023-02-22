مصالح الحرس الديواني تضبط بضائع مهربة مختلفة بقيمة تفوق مليون دينار

ضبطت مصالح الحرس الديواني بعدد من الجهات كميات من البضائع المختلفة المهربة قدرت قيمتها بأكثر من مليون دينار.

واوضحت الادارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الاربعاء، ان دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد ضبطت 373 من السندات المالية المهربة من فئة الخمسمائة أورو قدرت قيمتها ب600 الف دينار مخفية على متن سيارة تحمل ترقيم تونسي على متنها أربعة أشخاص وبالتحري حول مصدر هذه السندات أفاد صاحبها بأنه لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض من أجل مسك سندات مالية دون التصريح بها عند الدخول.

كما تم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بعرض هذه السندات المالية على أنظار البنك المركزي لإجراء الاختبارات الضرورية وإحالة المشتبه بهم على المصالح الأمنية لمواصلة التحريات.

وحجزت مصال الحرس الديواني بالمنستير، في إطار مكافحة تهريب المواد الغذائية المدعمة، كمية من مادة الفارينة قدرت ب850 كلغ وذلك إثر عمل استعلامي وتفتيش لأحد المستودعات بالجهة.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بصفاقس بحجز كمية هامة من خيط النسيج تزن 21 طنا موردة في إطار امتياز جبائي لفائدة إحدى الشركات التي قامت بالتفويت فيها لفائدة شركة أخرى دون موجب قانوني. وتصل قيمة المحجوز الذي تم تحرير محضر حجز بشانه، بـ222 ألف دينار.

كما حجزت مصالح الحرس الديواني بمدنين ونابل كميات من السجائر والمشروبات الكحولية المهربة بقيمة جملية بلغت 76 ألف دينار.

وقامت فرقة الحرس الديوانية بمدنين، في إطار مواصلة التحريات لعملية حجز السجائر بمدنين ، بحجز كمية من كماليات الهاتف الجوال والمصوغ المزيف وبضائع أخرى مختلفة بقيمة جملية قدرت ب128 ألف دينار.