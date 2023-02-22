وزيرة الصناعة : ليس هناك نية لرفع الدعم بل هناك نية لتوجيه الدعم

قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي في تصريحات للاعلام اليوم الاربعاء انه في ما يتعلق بالمحروقات”ليس هناك نية لرفع الدعم بل هناك نية لتوجيه الدعم”، وذلك على هامش انطلاق فعاليات مهرجان تونس لريادة الأعمال في نسخته العاشرة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة

واضافت ان المسالة مطروحة على مستوى الحكومة وهي بصدد الاشتغال على على عديد الفرضيات بقصد المحافظة قدر الامكان على القدرة الشرائية للمواطن

وبخصوص الاضراب الذي ينفذه اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اكدت الوزيرة ان الاضراب يظل حقا دستوريا ،مشيرة الى انطلاق المفاوضات منذ اشهر لايجاد ارضية اتفاق بخصوص منحة التصرف والاقتصاد و طلب منحة خصوصية ،حيث تم تقديم مقترحات من قبل الوزارة اعتبرها الطرف النقابي غير كافية .

واكدت ايضا سعي الوزارة الى حلحلة الوضع دون الاخلال بسير المرفق العمومي ، مشددة في هذا السياق على ان العمل بالامر 105 لم يكرس خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وليس هناك أي نية للخوصصة .

وتابعت الحديث ان الامر يتعلق بفتح المجال لانتاح الكهرباء في اطار برنامج الانتقال الطاقي الذي يهدف الى تطوير انتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة

واوضحت ان الامر105 جاء لمنح الفرصة للصناعيين خاصة والمنشات التي تتولى في اطار تكوين شركة لانتاج الكهرباء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص مبرزة ان الهدف الوصول في افق 2030 الى انتاج 35 بالمائة من الكهرباء والطاقات المتجددة ، ولن يتحقق ذلك الا في اطارال الشراكة بين القطاعين العام والخاص