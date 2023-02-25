عاجل/بالأسماء: هذا عدد بطاقات الايداع بالسجن في قضية التآمر على أمن الدولة..

أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم السبت جلسات استنطاق المتهمين المحالين على أنظاره سواءا بحالة احتفاظ أو تقديم بخصوص القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وقد اسفرت جلسات الاستنطاق عن الابقاء على متهم واحد بحالة سراح مع اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق تسعة متهمين آخرين وفق موزاييك وهم كمال اللطيف، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، شيماء عيسى، رضا بلحاج، غازي الشواشي ، جوهر بن مبارك ومتهم أخر يملك رخصة لبيع الخمر بالساحل.