مجموعة Ooredoo تنضم إلى خبراء وعمالقة التكنولوجيا والاتصالات العالميين وتشارك في المؤتمر العالمي للجوال 2023

أعلنت مجموعة Ooredoo أنها ستشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2023 الذي سينعقد خلال الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويعد المؤتمر العالمي للجوال أبرز حدث في مجال الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى العالم، وسيتمحور المؤتمر هذا العام حول عدة موضوعات رئيسية من بينها تسريع انتشار تقنية الجيل الخامس 5G والتقنيات المالية والتحول الرقمي و Reality+ وOpenNet.

وسيسافر وفد من ممثلي Ooredoo إلى برشلونة لحضور فعاليات المؤتمر. وخلال الحدث، ستشارك مجموعة Ooredoo وشركاتها العاملة في أنحاء العالم أبرز المستجدات والتطورات المتعلقة بهذه الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الشراكات والمنتجات والخدمات والحلول الجديدة، فضلاً عن تقديم تحديثات حول المشاريع والإنجازات الأخيرة.

وتبرهن مشاركة Ooredoo في المؤتمر العالمي للجوال 2023 على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والريادة التكنولوجية في قطاع الاتصالات.

هذا وسيجتمع وفد من كبار ممثلي Ooredoo الذين سيحضرون الحدث مع نظرائهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الشركاء الرائدين عالمياً لإجراء حوارات رفيعة المستوى حول القضايا الهامة المؤثرة على قطاع الاتصالات وجميع المعنيين، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون التجاري.”

معلومات عن Ooredoo

تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

في 31 ديسمبر 2021، بلغت إيرادات الشركة 30 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.