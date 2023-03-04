عاجل: اليعقوبي يفتح النار على سعيد ويرد..

اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه عشية أمس وزير التربية تضمن ما اعتبرها تهديدات واتهامات غير مقبولة مؤكدا أنه لا تنازل عن حقوق المدرسات و المدرسين.

وأضاف لسعد اليعقوبي في تدوينة نشرها على صفحته على موقع فايسبوك أن حقوق منظوريه تحل على طاولة المفاوضات الجدية وليس بالاتهامات وبالتهديدات وفق تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية أكد خلال لقائه وزير التربية أنه لا سبيل ليكون التلاميذ رهائن وأن حجب الأعداد عن التلاميذ لا يدخل في باب الإضراب وهو أمر غير مقبول ويجب أن لا يطول أكثر من اللازم رغم إقراره بضرورة الحوار للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتعيد منزلة المدرس.