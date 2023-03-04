اختلاسا 600 ألف دينار: السجن لموظفين بنكيين..وهذه التفاصيل..

اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن مدة عامين اثنين في حق موظف بنكي متهم صحبة زميله بالاستيلاء على حوالي 600 ألف دينارا من أموال البنك.

وتشير أوراق ملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك أن المتهمين وهما موظفان بفرع بنكي تابع لبنك خاص وسط العاصمة عمدا الى افتعال وثائق سحب وادخال تغييرات على بيانات متعلقة بالمنظومة الاعلامية للبنك وهو ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت الى حدود 600 ألف دينارا وذلك على امتداد أكثر من عام قبل أن يتم التفطن اليهما.

وقد تقرر حفظ التهمة في حق أحد الموظفين وذلك بموجب الوفاة حيث توفي أشهرا قليلة بعد ايداعهما السجن.