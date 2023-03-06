عاجل/وفاء الشاذلي تفجرها وتكشف معطيات خطيرة عن قيادي باتحاد الشغل..وتساند سعيد في هذا القرار..

في تعليقها على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد مبادرة اتحاد الشغل للحوار قالت الناشطة والمحامية وفاء الشاذلي أن غالبية الشعب التونسي يرفض اي شئ يأتي من اتحاد الشغل ويعتبرون ان المتنفدين في المكتب التنفيذي هم اسباب البلاء في البلاد وفق تعبيرها.

وقالت الشاذلي في تصريح لاذاعة أمل “كيف سيأخذ رئيس الجمهورية منهم هذه المبادرة..كيف لرئيس جمهورية أمنه الشعب التونسي على مستقبله وفوضه كيف سيضع يده في يد خصوم الشعب ..المسالة لا تستقيم وفق تعبيرها.

أخبار ذات صلة:

وتابعت الشاذلي “لا اتحدث عن كل النقابيين هناك شرفاء ولكن المتنفذين اليوم في المكتب التنفيذي الشعب يرفضهم وحتى النقابيين الشرفاء يرفضونهم فكيف نذهب للحوار مع هؤولاء دون محاسبة..؟”.

وكشفت الشاذلي أنها تملك ملف حول الكاتب العام الجهوي لبن عروس يفيد بأن لديه املاك رهيبة من اين له هذا بعد ان كان لا يملك شئ في فترة زمنية وجيزة اصبح يملك هذا وفق تعبيرها.

تابعوا الفيديو