الكاف: ارتفاع حصيلة كميّات السكر المورّدة من القطر الجزائري

ارتفعت حصيلة كميات السكر الموردة من القطر الجزائري الشقيق منذ الأسبوع المنقضي وإلى غاية أمس الاثنين، إلى 7 آلاف طنّ وذلك من مجموع 25 الف طنّ مبرمجة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، ممثل الديوان التونسي للتجارة بالكاف نبيل بلقاسمي.

وقال بلقاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه يجري حاليا قبول كميات السكر الموردة من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف بنسق عادي وبمعدل ألف طنّ يوميا بما سيسمح حسب قوله بضمان التزويد المنتظم من مادة السكر.

وأشار، في ذات السياق، إلى أنه تم اليوم توزيع 6 أطنان من مادة القهوة على المحمصين لمعالجتها وتوزيعها على المحلات التجارية بمختلف أنواعها بهدف بيعها للمستهلكين، على حد تعبيره.