عاجل/سعيد يفتح النار على هؤولاء: “لقد أخطأتم الشخص والعنوان”..

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر سيسوكو امبالو.

وشدد سعيد خلال اللقاء الذي جمعهما على أن تونس أرض تسامح ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية , ومؤكدا بأن تونس دولة قانون ومساواة.

واتهم رئيس الجمهورية بعض المسؤولين والإعلاميين بتعمّد القيام بتصريحات مغرضة ومضلّلة بخصوص ما أثير مؤخرا حولة مسألة المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنّ تلك التصريحات تهدف للإساءة لتونس وعدد من دول الإفريقية من خلال تأويل تصريحاته حول هذا الملف.

ونفى سعيد، أن يكون قد صرّح بأقوال عنصرية ضدّ الأفارقة من جنوب الصحراء، متوجّها بالقول إلى من وصفها بالألسن الخبيثة: ” عن أيّ عنصرية تتحدّثون …لقد أخطأتم الشخص والعنوان”.

وأكّد سعيّد في المقابل أنّه لا يمكن القبول ببعض الممارسات وفرض قوانين موازية للقوانين التونسية على أرضها، وأنّ أي بلد لا يمكن أن يقبل بذلك وفق تعبيره.