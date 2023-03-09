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وزارة الأسرة تتعهد بوضعية طفلين أرغما على تناول أقراص مجهولة من قبل شخصين في ولاية قابس

2023/03/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بيان لها مساء اليوم، أن المندوب الجهوي لحماية الطفولة بقابس تلقى إشعارا حول تعمّد شخصين اعتراض تلميذين وإرغامهما على تناول أقراص مجهولة نتج عنها الإغماء، مشيرة إلى أنها كلفت اخصائية نفسانية بمتابعة وضعية الطفلين القصّر.

 

وأفادت أن الطفلين (12 و13 سنة) قد غادرا المستشفى الجامعي بقابس في حالة صحية صحيّة مستقرّة، مؤكدة أن الأخصائيّة النفسانيّة ستقوم بتأمين حصص متابعة لفائدتهم بداية من يوم الغد بمحيطهم الأسري.

 

ودعت الوزارة الأولياء إلى ضرورة توعية أبنائهم القصّر لتوخّي الحذر في التعامل مع الغرباء والامتناع عن قبول أيّة عطايا مجهولة من قبلهم، والالتزام بالإشعار الفوري حول كلّ أشكال التهديد لمصلحتهم الفضلى.

 

مع العلم أنّ المصالح الأمنية المختصة قد تعهدت فوريّا بالواقعة وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث موضوعه “محاولة تسميم أطفال بمادة مجهولة ” مع الاحتفاظ بالمشبه بهما

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