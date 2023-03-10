الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا يخضع لعملية جراحية بالدوحة



يخضع الدولي البرازيلي في فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم, نيمار داسيلفا لعملية جراحية, بمستشفى ‘اسبيتار’ في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعرض نيمار دا سيلفا للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل التي انتهت بنتيجة (4-3) لصالح الفريق الباريسي, ضمن منافسات الجولة 24 من البطولة الفرنسية للموسم الحالي 2022-2023.

ووفقا لما ذكرت تقارير اعلامية, فإن نيمار وصل إلى الدوحة لإجراء العملية الجراحية في الكاحل الأيمن, جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال مباراة ليل في البطولة الفرنسية.

وقال بيان صادر من مستشفى ‘اسبيتار’ مؤخرا، “سيخضع نجم كرة القدم البرازيلي ولاعب باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور لعملية جراحية في سبيتار.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي, قد أعلن بشكل رسمي, انتهاء موسم نيمار داسيلفا, وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة.

وكشف النادي الفرنسي في بيان رسمي تطورات حالة نيمار حيث قال: “عانى نيمار جونيور من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة.

فبعد إصابته الاخيرة يوم 20 فيفري المنقضي, أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة, لتجنب خطر تكرار الإصابة, وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة”.

وواصل: “سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة, ومن المتوقع أن يتأخر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي”.

وبهذا الغياب ينتهي موسم نيمار مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي، مما يعني ضربة موجعة للفريق الباريسي هذا الموسم.