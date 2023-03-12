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عاجل: تطورات جديدة في قضية تسفير الشباب لبؤر التوتر..

2023/03/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشفت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الأحد ان اللجنة المكلفة من قبل وزيرة العدل انهت اخر تحضيراتها للتوجه الى سوريا و تلقي الشهادات و تسلم الوثائق حول عملية التسفير !!!.

ويذكر أن قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر عادت لتطفو على السطح من جديد بعد التحقيق من طرف القطب القضائي لمكافحة الارهاب مع رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.

وتجدر الاشارة الى ان النائبة السابقة بالبرلمان عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي قد تقدمت في ديسمبر 2021 بشكاية للمحكمة العسكرية تتعلق “بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر” التي أحالت الملف إلى القطب القضائي للإرهاب “لأنه يضم مدنيين وعسكريين”.

وكانت المسدي قد اكدت في تصريحات إعلامية سابقة أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت “تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”.

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