“Ooredoo” تكرم نساء صامدات أمام مرض السرطان..

في اطار برنامجھا للمسؤولیة الاجتماعیة للشركات T3ich Tounes ،اختارت Ooredoo تونس، الجمعیة التونسیة لمساعدة مرضى سرطان الثدي (ATAMCS (لتكریم النساء اللواتي قاتلن ھذا المرض والاستلھام من قصص نجاحھن.

كما قامت Ooredoo بتسلیم شیكًا بقیمة 15000 دینارًا وذلك لصالح الجمعیة التونسیة لرعایة مرضى سرطان الثدي، دعما لحملة أكتوبر الوردي وحتى لا تتوقف معركة النساء ضد ھذا المرض.

أقیم ھذا الحفل في الثامن من مارس الذي یصادف الیوم العالمي للمرأة للترحیب بالجمعیة التونسیة لرعایة مرضى سرطان الثدي ATAMCS وتكریمھا وتسلیط الضوء على المكانة الكاملة التي تحتلھا المرأة ودورھا الرائد في المجتمع التونسي.

وفي ھذا الاطار صرح منصور راشد الخاطر، الرئیس التنفیذي لـOoredoo تونس : “مسیرة تستحق الإشادة وتفرض الاعجاب والاحترام ودعمنا اللامشروط للنساء البطلات اللاتي حاربن ھذا المرض. إن معركتھن ھي مصدر إلھام ورسالة أمل مؤثرة تتوافق مع رسالة برنامجنا المسؤولیة الاجتماعیة، تونس تعیش. سنواصل دعم ھؤلاء الأبطال الذین یلعبن دورًا كبیرًا في مجتمعاتنا والأجیال القادمة “.

إن التزام Ooredoo تجاه ھذه القضیة النبیلة لیس بجدید في الواقع، و من خلال ھذا الیوم الاستثنائي، جددت Ooredoo التزامھا القوي لھذه القضیة من خلال التحاور حول سبل التعاون المستقبلي وآلیاته مع نائب رئیس الجمعیة.

تونس تعيش:

منذ اطلاقھا سنة 2020 ,ارتكز برنامج المسؤولیة الاجتماعیة لـ Ooredoo” تونس تعیش” على أربع محاور رئیسیة كبرى وھي الصحة والبیئة والتعلیم والالتزام الاجتماعي.

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع الإلكتروني www.tounest3ich.tn.