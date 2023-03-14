أداء توننداكس يتحسن ب0،1 بالمائة في إقفال الثلاثاء

أقفلت بورصة تونس حصّة، الثلاثاء، على منحى إيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،1 بالمائة وبلغ مستوى 8100،5 نقطة، دون أن تتجاوز قيمة التداول 2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم بنك تونس والامارات قائمة الإرتفاعات وزادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة (5،980 دينار). ولم يتمكن السهم من جذب سوى ألف دينار كقيمة معاملات.

وزاد سعر سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 2،1 بالمائة وأقفل عند مستوى 8،660 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم ب136 ألف دينار.

في المقابل تقهقر سهم بي هاش للايجار المالي بنسبة 5،6 بالمائة وأنهى الحصّة عند سعر 2،350 دينار وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 7 آلاف

دينار.

وتراجع سهم “السكنى” بنسبة 3،1 بالمائة (1،570 دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 2 ألف دينار.