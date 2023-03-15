قبلي: انطلاق الإعداد لسلسلة من التظاهرات الدينية المتنوّعة خلال شهر رمضان المعظم

انطلقت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم في ولاية قبلي عبر الشروع في تعهد أغلب الجوامع وطلائها، مع إتمام أعمال صيانة عدد آخر منها، فضلا عن تغيير صبغة مسجدين بكل من سوق الاحد والفوار الى جامع.

وأوضحت المديرة الجهوية للشؤون الدينية، عايدة لاغة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال شهر رمضان تنظيم عدد من المسابقات القرآنية، فضلا عن تولّي عدد من الأئمة الخطباء بالشراكة مع بعض الاذاعات تقديم سلسلة من الدروس الدينية بهدف تعريف المستمعين بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف و باصول الفقه من فتاوى موجهة خاصة للصائم.

كما سيتم تنظيم تظاهرة القارئ والمحدث الصغير الموجّهة لاطفال الكتاتيب في شكل أمسيات يومية يشرف عليها المؤدبون، علاوة على تنشيط الجوامع المركزية بأمسيات في فقه الصوم تنتظم يوميا إثر صلاة العصر، فضلا عن تنظيم مسامرات دينية تتزامن مع الاحداث الكبرى التاريخية والليالي البارزات في الشهر الكريم، وفق ذات المصدر.

من جهة أخرى أشارت المديرة الجهوية للشؤون الدينيّة إلى أنه سيتم تنظيم قفة رمضان في الكتاتيب من أجل تربية الناشئة على روح التضامن والتآزر من خلال تقديم يد المساعدة للعديد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة. وأضافت أنّه سيكون للمرأة نصيب في التظاهرات الدينية التي ستنتظم خلال شهر رمضان عبر افتتاح سلسلة من الدروس في فقه المرأة تحت اشراف الدكتور فيصل معالي انطلاقا من اول ايام الصيام، مع تنظيم عدد من المسابقات والدروس التوعوية للشباب بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة.