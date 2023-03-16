الجمعية العامة للفيفا: اعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027

انتخب اليوم الخميس السويسري جياني إنفانتينو رئيسا للإتحاد الدولي لكرة القدم لعهدة جديدة تمتد الى غاية 2027. وتم انتخاب إنفانتينو بالتزكية خلال المؤتمر الـ73 للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي احتضنته العاصمة الرواندية كيغالي.

وعقب تجديد الثقة على رأس الهيئة المسيرة لكرة القدم العالمية قال انفانتينو “رئاسة الفيفا شرف لي, وسأعمل على مواصلة خدمة كرة القدم عبر العالم” مضيفا” أتمنى في ولايتي الجديدة تواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم”.

وكان إنفانتينو المرشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس “الفيفا”.

ويترأس إنفانتينو الفيفا منذ عام 2016, منذ أن تولى المنصب في البداية لاستكمال مدة جوزيف بلاتر, الموقوف.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو, خلال كلمته, أن الفيفا بصدد تقديم نظام حكم فيديو مساعد جديد بكلفة مالية تناسب جميع الدول واختبار قانون جديد لحالات التسلل “موضحا” أن ميزانية الاتحاد الدولي لكرة القدم انتعشت منذ استلامه المنصب”.

كما عاد رئيس الفيفا للحديث عن كأس العالم قطر 2022 التي نظمت خلال فترة رئاسته لأعلى هيئة كروية في العالم, حيث قال “وعدنا بأفضل نسخة من كأس العالم وهذا ما فعلناه في قطر”.

وأضاف إن كأس العالم قطر 2022 نظمت في ملاعب استثنائية وبنية تحتية ممتازة وكانت بطولة رائعة خالية من المشاكل.

ومن جهة أخرى قال إنفانتينو “نعدكم بكأس عالم تاريخية عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا وبعدد أكبر من المباريات”.