بداية من الغد: تحديد أسعار هذه المنتوجات وهامش الربح..

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بأنه قد تقرر تحديد أسعار وهوامش ربح قصوى لبيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم الجمعة 17 مارس 2023 وإلى غاية موفى شهر رمضان من سنة 2023 كالتالي:

* بالنسبة لمنتجات الدواجن:

الدجاج الجاهز للطبخ : 8700 مليم الكلغ للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 10 بالمائة لتاجر التفصيل)

البيض : 1480 مليم الأربع بيضات للعموم (باعتبار هامش ربح بـ 15 مليم البيضة لتاجر الجملة و15 مليم البيضة لتاجر التفصيل )

* بالنسبة للغلال:

هامش ربح خام أقصى موحد بـ 20 بالمائة على أن لا يتجاوز الربح الأقصى 1500 مليم الكلغ.

ودعت الوزارة جميع المتدخلين إلى احترام الأسعار وهوامش الربح القصوى المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.

كما دعت جميع المستهلكين إلى ترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير وعدم الانسياق وراء عروض الأسعار التي تفوق المستويات المحددة والتبليغ عنها في الإبان عبر الرقم الأخضر للوزارة: 80100191