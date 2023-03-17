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تفاصيل الاطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدارت وايقاف عناصرها..

2023/03/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس مفادها تواجد شبكة مختصة في ترويج مخدر الهيروين تنشط بين جهتي الملاسين و بنقردان , بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة و تفعيل العمل الإسترشادي أمكن لذات الوحدة معززة بدورية تابعة لمركز حرس المرور بمدنين من إلقاء القبض على نفرين و تم حجز لديهما كمية من ذات المخدر .

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .

هذا و تواصل الإدارة العامة للحرس الوطني دعم مجهود وحداتها للحد من الظواهر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة التي تهدد أمن واستقرار المواطن .

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