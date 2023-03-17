تفاصيل الاطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدارت وايقاف عناصرها..

على إثر توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس مفادها تواجد شبكة مختصة في ترويج مخدر الهيروين تنشط بين جهتي الملاسين و بنقردان , بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة و تفعيل العمل الإسترشادي أمكن لذات الوحدة معززة بدورية تابعة لمركز حرس المرور بمدنين من إلقاء القبض على نفرين و تم حجز لديهما كمية من ذات المخدر .

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهما .

هذا و تواصل الإدارة العامة للحرس الوطني دعم مجهود وحداتها للحد من الظواهر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة التي تهدد أمن واستقرار المواطن .