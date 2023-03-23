منوبة: انطلاق خدمات 3 موائد إفطار جماعية بداية من اليوم بوادي الليل وطبربة ودوار هيشر



ينتفع 430 شخصا من المعوزين المتحصلين على بطاقات علاج مجاني او بطاقات التعريفة المنخفضة بمعتمديات دوار هيشر ووادي الليل وطبربة، بداية من عشية اليوم الخميس، بخدمات 3 موائد إفطار ستقدم وجبتي الإفطار والسحور بتلك المناطق بكلفة جملية تناهز 150 الف دينار طيلة شهر رمضان المعظم، وفق تصريح المتصرف الجهوي لجامعة منوبة للتضامن الاجتماعي حبيب التكالي.

وأضاف التكالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمت مضاعفة طاقة استيعاب المائدة القارة بوادي الليل الى 120 منتفعا بعد تغيير فضائها، وتأمين أفضل الظروف لإفطار المنتفعين من العائلات المعوزة، كما تم تركيز مائدتي إفطار بطبربة ودوار هيشر مخصصتين لشهر رمضان وستقدمان خدمات إفطار مباشر بفضاء دار الجمعيات بطبربة وبقاعة افراح خاصة بدوار هيشر.

وأشار الى ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وجامعة منوبة أعدّا الإمكانات المادية واللوجيستية والبشرية الضرورية لتأمين خدمات هذه الموائد في أفضل الظروف وبالجودة المطلوبة، حيث تنطلق منذ الصباح عملية تحضير وجبة الافطار بمطبخي مركز المسنين ومركز المعاقين ذهنيا وبدون سند عائلي بمنوبة التابعين للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، مع تنويع الاكلة يوميا ومراعاة اختيار المنتفعين وشروط الجودة والنظافة.

وتحافظ الجهة على هذا التقليد الرمضاني منذ سنوات الذي يجمع العائلات المعوزة على طاولة الإفطار في اجواء عائلية حميمية تسترجع نكهة رمضان التقليدية، ويتم فيها تقديم كافة مكونات وجبة الإفطار الضرورية، وتسليم وجبة السحور، مع التخلي النهائي خلال رمضان الحالي عن خدمة توزيع الاكلات على المنتفعين والتي فرضتها سابقا ظروف جائحة “كورونا”، وفق ذات المصدر.