الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة 15 لمنافسات المجموعة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثانية
في ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – قوافل قفصة 1 – 3
في ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – سبورتينغ المكنين 1 – 1
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – نادي حمام الانف 0 – 1
في ملعب قابس
الملعب القابسي – هلال مساكن 2 – 0
في ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة – القلعة الرياضية 2 – 1
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران 2 – 0
الترتيب ن ل
1-قوافل قفصة 36 15
2-نادي حمام الانف 35 15
3-الترجي الجرجيسي 28 15
4-الملعب القابسي 19 15
-القلعة الرياضية 19 15
6-شبيبة العمران 18 15
-مكارم المهدية 18 15
–هلال مساكن 18 15
9-سبورتينغ المكنين 15 15
-سبورتينغ بن عروس 15 15
11-جمعية جربة 13 15
12-الملعب الصفاقسي 12 15