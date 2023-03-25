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الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الجولة 15 لمنافسات المجموعة الثانية

2023/03/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الثانية
في ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – قوافل قفصة 1 – 3

في ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – سبورتينغ المكنين 1 – 1

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – نادي حمام الانف 0 – 1

في ملعب قابس
الملعب القابسي – هلال مساكن 2 – 0

في ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة – القلعة الرياضية 2 – 1

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – شبيبة العمران 2 – 0

الترتيب ن ل
1-قوافل قفصة 36 15
2-نادي حمام الانف 35 15
3-الترجي الجرجيسي 28 15
4-الملعب القابسي 19 15
-القلعة الرياضية 19 15
6-شبيبة العمران 18 15
-مكارم المهدية 18 15
–هلال مساكن 18 15
9-سبورتينغ المكنين 15 15
-سبورتينغ بن عروس 15 15
11-جمعية جربة 13 15
12-الملعب الصفاقسي 12 15

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