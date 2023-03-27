إلغاء اجتماع بين قيس سعيّد والمفوض الأوروبي للاقتصاد..!

قالت وكالة ”نوفا” الإيطالية أنه خلافا لما كان متوقّعا، لن يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الذي وصل اليوم إلى تونس في زيارة رسمية، حسب ما ذكرته بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأشارت البعثة الأوروبية، في تصريحات لـ”نوفا”، إلى أن جنتيلوني التقى صباح اليوم بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فيما ينبغي أن تجري محادثات مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي.

وتختتم الزيارة بعد الظهر بلقاء وزيرة المالية سهام البوغديري ومحادثة أخرى في مبنى الحكومة مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستكون هناك تصريحات للصحافة أم لا.