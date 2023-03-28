بمناسبة شهر رمضان يقدم لكم “المصدر” دبارة الافطار لليوم السادس من رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 28 مارس 2023..

* شربة جراد البحر

المقادير ل(4 اشخاص) :

– 300 غ جراد البحر

– كلافس

– 2 ملعقة أكل طماطم معجون

– 1 ملعقة صغيرة هريسة

– 1 جزر

– 1 بصل

– 1 حبة طماطم

– كأس زيت

– ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

– ملعقة صغيرة تابل

– ملعقة صغيرة كمون

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى ننظف جراد البحر

نضع في قدر الكلافس والطماطم والبصل والجزر بعد غسلهما وتقطيعهما ونضيف ملعقتين من الطماطم والزيت

تقلى جميع المكونات على النار ونضيف اليها الماء ونتركها تغلي لمدة 20 دقيقة مع التحريك

اثر نضجها نقوم برحي جميع المكونات ثم نصفيها

بعد تصفيتها نعيدها الى النار ونضيف اليها جراد البحر الى ان ينضج

*روز بالفاكية

المقادير

2 كيسان روز أبيض

150 غرام لوز أبيض

150 غرام بوفريوة

150 غرام جوز

150 غرام فستق

150 غرام كاجو

100 غرام بندق

50 غرام زبيب

1/4 مغرفة كبيرة كركم

1/2 مغرفة صغيرة ملح

1 مغرفة صغيرة فلفل أكحل

4 أفخاض دجاج

طريقة التحضير

1 – اسمط الدجاج في شوية كركم + رشة ملح + رشة فلفل أكحل

2 – خرج الدجاج مالماء وفوحو بالزعتر + اكليل + شوية زيت وحطو في الفور يطيب

3 – (حطّ في طنجرة 4 كيسان مرقة دجاج (الماء إلّي طيبت فيه الدجاج

4 – زيد معاه: كركم + رشة ملح + فلفل أكحل + زبدة

5 – زيد الروز دوب ما يسخن الماء وخليه يغلي لين ينشف

6 – (حمّر الفاكية إلّي في مقلى وكل وحدة وحدها (إلاّ البندق ما يتحمّرش

7 – أغسل الزبيب وصفيه بالكسكاس

8 – خلّط: الروز + الفاكية + الزبيب

*سلاطة قرع أخضر بالريكوتا

المقادير

1 حبة قرع أخضر

– حبات طماطم سيريز

– – جرجير

– – زعتر

2 ملعقة طعام ريكوتا

– – زيت

– – زيت زيتون

– – فلفل أسود

– – ملح

طريقة التحضير

1 – تحضير القرع الأخضر: نتخلّص من أطراف حبّة القرع ونقطّعها شرائح مرهفة جدّا

2 – نضع شرائح القرع الأخضر في وعاء ونضيف القليل من الملح والفلفل الأسود ثمّ نمزج المكونات

3 – نسكب القليل من الزيت ونمزج المكونات جيدا

4 – نضع المقلاة فوق النار إلى أن تسخن

5 – نصفّف شرائح القرع الأخضر ونقوم بشوائها من الجانبين ثمّ نتركها جانبا

6 – تحضير طماطم السيريز: نقطع حبات الطماطم كلّ حبّة إلى نصفين

7 – نرشّ أنصاف الطماطم بقليل من الملح ثمّ نصفّفها في المقلاة الساخنة دون أن نضعها على النار

8 – تحضير الجرجير: نضع أوراق الجرجير في وعاء ونضيف القليل من الزيت، الملح والفلفل الأسود ثمّ نمزج المكونات جيدا ونتركها جانبا

9 – تحضير الريكوتا: نضع الريكوتا في وعاء صغير ونقوم بمزجها قليلا

10 – نضيف القليل من زيت الزيتون والزعتر ثمّ نمزج المكونات

11 – تحضير طبق السلطة: نضع القرع الأخضر المشوي في طبق التقديم ونضيف فوقه الريكوتا الممزوجة

12 – نضيف أوراق الجرجير ثمّ نضع قطع طماطم السيريز قبل تقديمها

*صمصة بالجلجلان

المقادير

1 كيس ملسوقة للحلويات

150 غرام جلجلان مرحي

100 غرام سكر محور

150 غرام بوفريوة مرحية

100 غرام فستق مرحي

50 غرام زبدة ذائبة

– شحور

– ماء عطرشية

طريقة التحضير

1 – تحضير الملسوقة: نقطع اوراق المسلوقة أشرطة متساوية ونتركها جانبا

2 – تحضير الحشو: نضع في زعاء كمية الجلجلان ونضيف السكر محور والبوفريوة ثم نمزج المكونات

3 – نضيف كمية الزبدة وماء العطرشية تدريجيا مع مواصلة مزج المكونات الى ان تتجانس

4 – نأخذ شريط الملسوقة وندهنها بالزبدة

5 – نضع على الحاشية القليل من الحشو ثم نقوم بلفها في شكل مثلث

6 – نصفف الصمصة في طبق الفرن المدهون مسبقا بالزبدة ونترك الطبق في الفرن مدة 10 دقائق وتحت درجة حرارة 170

7 – نخرج الطبق من الفرن وننقع الصمصة في الشحور ثم نرشها بالفسق المرحي للزينة