بلاغ هام للراغبين في الحصول على تمويل عمومي..

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية دعوة الى الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي (الدفاع الاجتماعي) والراغبة في الحصول على تمويل عمومي .

و في بلاغ لها قالت الوزارة أن الجمعيات التي ترغب في بعث مشاريع لفائدة المسرحين والمسرحات من السجون والأطفال في نزاع مع القانون والنساء ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالأشخاص والامهات العازبات، و التعهد بالأطفال فاقدي السند العائلي منظوري المعهد الوطني لرعاية الطفولة و راغبة في الحصول على تمويل أن ترسل ترشحاتها عبر البريد أو عن طريق الإيداع المباشر بمكتب ضبط الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية او مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بالجهة في أجل لا يتعدى 15 أفريل 2023 ويعتمد في ذلك ختم البريد أو ختم مكتب الضبط.