مرض التسمم المعوي لدى الأبقار والماشية: وزارة الفلاحة تنبه وتدعو الى التوقي..

اصدرت اليوم وزارة الفلاحة بلاغا اكدت من خلاله أن التسمم المعوي عند الأبقار والماشية والماعز أو ما يعرف بـ”بومريرة”، يعدّ مرضا غير معدٍ، ومن أهم أسبابه التغيير المفاجئ في النظام الغذائي واختلال التوازن الطاقي للوجبة الغذائية الذي يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي عند الحيوان وتكاثر بكتيري بطريقة غير عادية مما ينتج عنه إفراز لأنواع من السموم تتنقل من الأمعاء إلى الدم وتتسبب في النّفوق الفجئي والسريع للحيوانات ولا ينتقل الى الانسان.

ودعت الوزارة للوقاية من هذا المرض، مربي الأبقار والمواشي، إلى اتباع النصائح التالية:

– التدرّج في تغيير النظام الغذائي واحترام توازنه من حيث نسبة كمية الأعلاف الطاقيّة،

– تلقيح المجترات ضدّ مرض التّسمّم المعوي قبل التوجّه الى تغيير العليقة بمدّة لا تقل عن الشّهر لإكسابهم مناعة ضدّ المرض،

– الاتّصال الفوري بالطبيب البيطري حال ملاحظة أعراض مرضيّة عند الحيوانات (خمول، ارتفاع في درجات الحرارة…)،

– تجنب استعمال المضادات الحيويّة بدون وصفة طبيّة وبطريقة عشوائيّة،

– مداواة الحيوانات ضد الطفيلات الباطنيّة والخارجيّة،

– احترام رزنامة التّلاقيح ضد الأمراض المعدية.