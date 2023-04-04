هذا ما جاء لقاء رئيس مجلس نواب الشعب برئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري..

استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 04 أفريل 2023 بقصر باردو نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

وأطلع بن عياد رئيس المجلس على ما تقوم به المنظمة من عمل في علاقة بمشاغل الفلاحين والبحّارة وبالصّعوبات التّي تعيشها بعض المنظومات.

وأشار الى تفاعلات الاتحاد مع تطوّرات القطاع الفلاحي و ما شهده من تضرر جرّاء شح الامطار و ما لها من تأثيرات سلبية خاصة على الزراعات الكبرى، وعلى أوضاع الفلاحين في عديد الجهات.

وأكّد حرص المنظمة عل الاضطلاع بدورها في هذا الظرف الدقيق ولاسيما من خلال معاضدة مجهودات وزارة الفلاحة بخصوص حلحلة الازمة ومتابعة الموسم الفلاحي ووضع السّياسات والبرامج المستقبليّة.

واشار من جهة اخرى الى استعداد المنظمة الفلاحية الى العمل التشاركي مع مجلس نواب الشعب ولاسيما على مستوى اللجنة المعنية بمسائل الفلاحة والصيد البحري والامن الغذائي والموارد المائية.

وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب على الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومدى التصاقه بمشاغل الفلاحين ونقل تطلعاتهم. وشدد من ناحية اخرى على حرص المجلس على الاصغاء لمختلف المنظمات والهيئات والتواصل معها والاستنارة بآرائها، مبيّنا انه سيتم تجسيم هذا التوجّه في علاقة مجلس نواب الشعب بالمنظمة الفلاحية.