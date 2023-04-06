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نزول أمطار متفاوتة خلال ال24 ساعة الماضية في 7 ولايات اهمها بنزرت وجندوبة

2023/04/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجلت 7 ولايات، خلال 24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الأمطار بلغت كمياتها القصوى 12 مليمترا بسجنان و11 مليمترا بجومين و5 مليمترات في أوتيك من ولاية بنزرت.

وبيّن المعهد الوطني للرصد الجوي، في معطيات أصدرها، الخميس، حول الكميات النهائية للأمطار في الفترة المذكورة، ان ولاية جندوبة قد سجلت كذلك كميات هامة من الأمطار مقارنة بالجهات الأخرى تركزت أساسا في منطقة عين دراهم (10 مم) وبني مطير (8 مم) وطبرقة (6 مم) وسد بربرة (3 مم).

وسجلت ولاية منوبة هطول أمطار بكميات أقل توزعت خاصة في منوبة (7 مم) وطبربة (6 مم) و3 مليمترات بكل من المرناقية والبطان وشواط وبرج العامري، فيما بلغت 7 مليمترات في تونس قرطاج من ولاية تونس.

ولم تتجاوز الأمطار 6 مليمترات في ولاية بن عروس، تركزت خاصة أساسا في رادس وحمام الانف، وحوالي 5 مليمترات في ولاية نابل وخاصة منها سليمان.

وهبّت الرياح، خلال 24 ساعة الفارطة، بقوة في مختلف الجهات لتبلغ سرعتها بحساب الكلم/س : 76 بقبلي و68 في نابل و61 بكل من تونس قرطاج وتالة و58 في برج العامري والكاف والبرمة و54 في سليانة.

وشهدت قبلي ظهور دواوير رملية.

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