وزارة التجارة تكشف سبب غياب الموز من الأسواق والاضطراب في التزود به..

أكّد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة، حسام الدين التويتي، تسجيل اضطرابات في تزويد السوق بمادة الموز، خلال النصف الأول من شهر رمضان، لعزوف المورّدين عن جلب الكميّات المبرمجة بعد تدخل الوزارة وتحديد سعره بـ5 دنانير للكلغ الواحد، اضافة الى تواصل التجاوزات في طرق بيعه في النقاط الفوضوية والتلاعب بأسعاره.

واعتبر التويتي، خلال ندوة صحفية عقدها، السبت، بمقر الوزارة، أن فقدان الموز في السوق أفضل من عرضه بأسعار مشطة لأنّه مادّة تعديلية لبقيّة أسعار الغلال وليست أساسية، وإنّ بلغ مستويات مرتفعة سيؤدي ذلك الى الاضطلاع بعكس وظيفته.

وأبرز، كذلك، تسجيل ارتفاع متفاوت في أسعار اللحوم الحمراء وخاصة لحوم الضأن وأسعار مرتفعة لبعض أصناف القوارص مع وجود بعض الصعوبات الظرفية في التزويد بمادة الفرينة والرفيعة والسميد لدى المهنيين، خلال الفترة المذكورة.

ولفت الى عدم انتظامية توفر السكر والقهوة والأرز (الأصفر) على مدار اليوم بفضاءات البيع بسبب تواصل الشراءات المكثفة، وخاصّة، على مستوى تونس الكبرى، ملاحظا أن الوزارة قد ضخت خلال شهر رمضان كميّات من السكر تفوق 22 بالمائة الكميّات الموزّعة خلال الأشهر السابقة. في ما تجاوزت كميّات القهوة، التّي تمّ ضخّها، بنسبة 7 بالمائة الكميّات المعتادة لتحسين التزويد خاصة في المناطق الداخلية.

وشدّد المسؤول على تواصل الضغط على مادّة الزيت النباتي المدعم، مؤكدا أنه سيتم قريبا جلب شحنة ثانية تزن 9000 طن من الزيت النباتي بالتنسيق مع الديوان الوطني للزيت لتعديل السوق، مشيرا إلى حرص الوزارة على توجيه هذه الكميّات نحو المناطق الريفية والداخلية ومراقبة مسالك التوزيع.

وأبرز التويتي أنّه رغم هذه التجاوزات، تمكّنت وزارة التجارة من تسقيف أسعار بعض المواد والحد من ارتفاع البعض الآخر مما ساهم في كسر المنحى التصاعدي للأسعار وتراجع مستوى التضخم، موفى مارس 2023، لأول مرة منذ 19 شهرا الى 3ر10 بالمائة.

وأشار الى تسجيل انتظام في تزويد الاسواق بالخضر والغلال ومنتجات الدواجن ومشتقات الحبوب المدعمة الموجهة للاستهلاك العائلي والمواد الغذائية المحولة (مشتقات الحليب والمياه المعدنية والمصبرات…) وبمختلف المواد الصناعية الضروريّة لشهر رمضان إلى جانب انخفاض أسعارها واستقرارها.

كما سجلت الوزارة استقرارا في أسعار الجملة والتفصيل لأغلب الخضر في المستويات المحددة قبل حلول شهر رمضان وتراجعا ملحوظا في أسعار الخضر الفصلية مقارنة بما قبل هذا الشهر (الجلبان والفول والأرض شوكي والبصل الربعي) وانخفاض في أسعار الفراولة بعد تدخل الإدارة بداية من العشرية الثانية لشهر رمضان