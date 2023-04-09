تنبيه: أخصائية في التغذية توصي هؤولاء بعدم إهمال وجبة السحور

مع تقّدم شهر رمضان المعظّم وتجاوز النصف الثاني منه، توصي الأخصائية في التغذية، سنية بوعلاق، بضرورة أن لا يهمل مرضى السكري صنف 2 القادرين على الصوم وجبة السحور التي يتعين أن تكون متكاملة ومتوازنة (بسيسة، غلال، زيت زيتون، حليب…) لتضمن تغذية الجسم كامل اليوم، وفق تأكيدها.

وشّددت بوعلاق، في تصريح، اليوم الأحد، لوكالة تونس افريقيا لألنباء، على ضرورة تنويع الغذاء خلال الشهر الكريم، وتقسيم الوجبات، مع شرب كميات هامة من الماء تتراوح بين لتر ونصف ولترين، فضلا عن المواضبة على تناول الدواء الموصى به من قبل الطبيب تجنبا لاي مضاعفات صحية محتملة.

ولفتت الأخصائية الى أن التغذية السليمة ترتكز على تناول عناصر رئيسية يحتاجها الجسم حسب العمر، والوزن، والنشاط البدني، مشيرة إلى ضرورة أن يتجنب مريض السكري وارتفاع ضغط الدم الأغذية الدسمة المشبعة بالدهون.

وكانت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة بالجهة، نظمت قبيل شهر رمضان يوما تحسيسيا حول التغذية السليمة تحت شعار “غذاؤك دواؤك”، قدم خلاله عدد من المختصين في التغذية نصائحهم بشأن التغذية السليمة عامة والتغذية خلال شهر رمضان بالخصوص.