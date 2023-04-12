الخارجية: السلطات السورية وافقت فورا على تعيين سفير تونس بدمشق

أوضحت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023، في بلاغ لها، أنه تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين سفير لتونس لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، أعلنت السلطات السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت اعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وحرصا من الجانبين على إعادة العلاقات التونسية السورية الى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسا لروابط الاخوة العريقة التى تجمع تونس بسوريا، و إعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين، وفق نص البلاغ.