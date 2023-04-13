أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس 13 أفريل 2023، أنّ فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالمدارس العموميّة والخاصّة للسنة الدراسيّة 2023-2024 سينطلق بداية من يوم الخميس 13 أفريل 2023 على الساعة منتصف النهار.

وبينت الوزارة في بلاغ لها أن أولياء الأطفال مواليد 2017 ومواليد 2014 و2015 و2016 الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب، يمكنهم التسجيل بداية من اليوم و إلى غاية يوم الأربعاء 10 ماي 2023 على الساعة منتصف الليل، وذلك عبر الموقع:

https://primaire.education.tn

هذا ووضعت وزارة التربية على ذمّة المستعملين فيديوهات توضيحيّة ودليل استعمال لتسيير خدمة التسجيل عن بعد على نفس الموقع.