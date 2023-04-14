عاجل/متابعة: هذا ما جاء في إفادة رجل الأعمال الذي سقط من الطابق الثالث لنزل..

في متابعة لحادثة سقوط رجل أعمال من الطابق الثالث لأحد النزل المعروفة بسوسة البارحة ،أكد الناطق الرسمي بإسم محكمة سوسة 1 معز اليوسفي أن حادثة سقوط رجل أعمال من علو شاهق بأحد النزل بسوسة كانت اثر زلة قدمه ما يعني سقوطا تلقائيا وبالتالي لا وجود لأي عمل إجرامي أو ما شابه ذلك وهذا وفق التحريات الأولية والمعاينات التي قام بها قاضي التحقيق وتواصله مع المتضرر.

وأضاف اليوسفي في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن قاضي التحقيق تمكن من مقابلة المتضرر بالمصحة أين يتلقى العلاج بعد الحصول على إذن من الإطار الطبي نافيا ما تم تداوله عن حصول ايقافات في علاقة بالحادثة.