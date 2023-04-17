جريمة المنزه الشنيعة..تفاصيل جديدة وشهادة صادمة..#خبر_عاجل

في متابعة لجريمة المنزه الشنيعة التي راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها كشفت شقيقة الهالكة اليوم الاثنين 17 افريل 2023 ان الاخيرة كانت تعيش خلافات كبيرة مع زوجها منذ فترة فقررت الطلاق منه ويوم الجمعة الماضي كان للهالكة وزوجها اول جلسة في المحكمة.

وبينت شقيقة الهالكة في تصريح لموزاييك ان شقيقتها ذات 23 سنة تلقت في أكثر من مرة تهديدات من زوجها بالإضافة الى العنف والضرب الذي كانت تتعرض له مما دفع والدتها الى ابعادها وكراء منزل بعيد عن مقر اقامة القاتل خوفا عليها الى حين انتهاء إجراءات الطلاق.

وتابعت انه يوم الواقعة توجه الزوج الى مقر عمل زوجته في المنزه السادس وقام بإخراجها بالقوة من مكان عملها الى حديقة قريبة وانهال عليها ضربا بالسكين في رقبتها واماكن مختلفة من جسدها وعند تدخل صديقتها لنجدتها قام بطعنها هي الاخرى في يدها.

هذا وتجدر الاشارة الى ان الهالكة ام لطفلة عمرها سنتين ونصف.